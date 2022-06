Stoltenberg vai convocar reunião da Suécia, Finlândia e Turquia em Bruxelas

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou hoje que pretende convocar nos próximos dias uma reunião em Bruxelas com representantes da Suécia, Finlândia e Turquia para resolver o veto de Ancara à entrada dos países nórdicos na organização.

Numa conferência de imprensa em Washington, com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, Stoltenberg assegurou que é sua intenção que a reunião se realize antes da cimeira da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) que decorrerá em finais de junho em Madrid.

"A Finlândia e a Suécia deixaram claro que estão dispostas a sentar-se para falar das preocupações que a Turquia tem", sublinhou o responsável do bloco de defesa ocidental.

Ambos os países nórdicos pediram a adesão à NATO por considerarem ameaçada a sua segurança, após a invasão russa da Ucrânia, mas o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou o seu veto, acusando-os de apoiarem o "terrorismo" do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

"Sabemos que não há nenhum outro aliado da NATO que tenha sofrido mais ataques que a Turquia. A Turquia é um aliado importante", declarou Stoltenberg.

O secretário-geral da Aliança Atlântica mostrou-se "convicto" de que será possível resolver a questão do veto turco, porque "não é a primeira vez" que a organização se confronta com discrepâncias internas.

Além disso, declarou também que, quando o Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro, "queria menos NATO, mas o que vai ter é mais NATO".

Por seu lado, Blinken reiterou que os Estados Unidos "apoiam os esforços" para a entrada da Finlândia e da Suécia na Aliança e afirmou que "as preocupações" da Turquia "estão a ser atendidas".

O Presidente norte-americano, Joe Biden, recebeu a 19 de maio na Casa Branca o seu homólogo finlandês, Sauli Niinistö, e a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, para expressar "o apoio completo, total e integral dos Estados Unidos" à sua entrada na Aliança Atlântica.