Acidente com autocarro no Uganda faz pelo menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram hoje quando um autocarro embateu numa propriedade de chá perto de uma autoestrada, na parte ocidental do Uganda, anunciou a polícia ugandesa.

Segundo as autoridades, pelo menos sete das vítimas do acidente são menores de idade.

Ainda não são conhecidas as causas do acidente, um dos mais mortíferos no Uganda nos últimos anos.

O autocarro estava a viajar desde a cidade de Fort Portal até à capital ugandesa, Kampala.

Fotografias do local partilhadas nos meios de comunicação social mostram as equipas de resgate a procurar os sobreviventes entre os destroços.

Os acidentes de viação mortais são frequentes no Uganda, onde as estradas e autoestradas são estreitas e muitas vezes repletas de buracos. As colisões frontais envolvendo veículos pesados também são comuns.