Bielorrússia anuncia realização de exercícios militares

A Bielorrússia anunciou hoje o início de exercícios militares para avaliar a preparação e capacidade dos efetivos na reação operacional face ao "aparecimento de situações de crise".

"As unidades militares vão atuar em locais que lhe são desconhecidos e em condições de mudança rápidas", assinala um comunicado do Ministério da Defesa bielorrusso que não fornece dados sobre a duração das manobras e o número de elementos envolvidos.

Segundo o mesmo documento, a composição das forças envolvidas "vai aumentar por fases o que vai permitir verificar as capacidades face a ameaças militares em terra e no ar".

"Estas atividades não constituem nenhuma ameaça para a 'comunidade europeia' em geral nem para os países vizinhos, em particular", refere ainda o comunicado do Ministério da Defesa do governo de Minsk.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já acusou várias vezes o regime de Minsk de cumplicidade com a Rússia na invasão do território ucraniano que decorre desde o passado dia 24 de fevereiro.

O Exército da Rússia utilizou a Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia, para lançar a campanha militar tendo depois retirado para território bielorrusso quando abandonou as regiões do norte da Ucrânia (Kiev e Chernigov).