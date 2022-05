INE confirma crescimento do PIB de 11,9% no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento de 11,9% no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado e de 2,6% em comparação com o trimestre anterior, confirmou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nas contas nacionais trimestrais divulgadas hoje, o organismo de estatística manteve, assim, a estimativa divulgada em 29 de Março.

O INE explica que o crescimento homólogo de 11,9% no primeiro trimestre "reflete um efeito de base, uma vez que, em janeiro e Fevereiro de 2021, estiveram em vigor várias medidas de combate à pandemia que condicionaram fortemente a actividade económica".