Vinte e um corpos já recuperados, das 22 pessoas transportadas por avião que caiu no Nepal

Vinte e um corpos de pessoas que viajavam num avião que caiu no domingo nos Himalaias, no Nepal, foram encontrados, anunciou hoje o Exército nepalês, referindo ainda que resta encontrar um último.

"Vinte e um corpos foram recuperados e as equipas estão a procurar pelo último", disse à agência de notícias France-Presse Narayan Silwal, porta-voz do Exército nepalês, um dia após o acidente com o avião bimotor Twin Otter.

O avião, com 22 pessoas a bordo -- três tripulantes e 19 passageiros -, fazia um voo de 15 minutos numa rota turística, quando foi dado como desaparecido numa zona montanhosa do Nepal, entre Pokhara e Jomsom.

A chuva tem caído na região nos últimos dias, mas os voos têm funcionado normalmente. Os aviões nessa rota voam entre montanhas antes de aterrarem num vale.

É uma rota popular entre os estrangeiros que fazem caminhadas nos trilhos das montanhas e também entre peregrinos indianos e nepaleses que visitam o venerado templo de Muktinath.