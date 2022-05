Nova embaixadora dos EUA destaca "papel especial" dos Açores nas relações com Portugal

A nova embaixadora dos Estados Unidos em Lisboa, Randi Charno Levine, destacou hoje o "papel único" e "especial" que os Açores desempenham no quadro das relações históricas norte-americanas com Portugal.

A embaixadora falava no Palácio de Sant'Ana, em Ponta Delgada, onde esteve hoje a apresentar cumprimentos ao presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro.

Na ocasião, recordou que existe mais de um milhão de emigrantes de origem portuguesa que são de origem açoriana e destacou a sua presença em várias localidades norte-americanas.

No âmbito daquela que foi a sua primeira viagem desde que entrou em funções, há cerca de um mês, a embaixadora apontou o "papel único e especial que os Açores desempenham no quadro das relações históricas" norte-americanas com Portugal.

A diplomata, que visitou a Base das Lajes, na ilha Terceira, no âmbito da sua deslocação aos Açores, sublinhou os "esforços dos norte-americanos e portugueses que servem lado a lado, todos os dias, no quadro da defesa coletiva", naquela infraestrutura militar, no âmbito de "fortes relações bilaterais", que são seculares.

Numa declaração sem direto a perguntas dos jornalistas, a diplomata recordou que o consulado dos Estados Unidos em Ponta Delgada, com 225 anos, é o mais antigo em funções no mundo.

José Manuel Boleiro, por seu turno, considerou os açorianos "amigos e aliados dos Estados Unidos, de sempre", tendo defendido uma relação de proximidade com a embaixada no quadro das relações bilaterais.

O governante destacou a importância das comunidades açorianas nos Estados Unidos e defendeu uma agenda de expressão cultural entre a embaixada norte-americana e os artistas dos Açores para promovê-los e à sua arte.

Bolieiro preconizou a necessidade de a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) reforçar o seu papel na região através da realização "de mais iniciativas fundadas nos Açores, para os Açores e com os Açores".

Nomeada pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para ser embaixadora em Portugal, em novembro de 2021, Randi Levine viu a sua nomeação ser confirmada, por unanimidade, no Senado dos Estados Unidos, em março, tendo assumido funções a partir de abril de 2022.

É considerada uma defensora das artes, líder da diplomacia cultural e filantropa e espera "reforçar a colaboração de longa data entre Portugal e os EUA, nas áreas da diplomacia, do comércio, da educação, cultura e defesa".

A embaixadora Charno Levine estudou Jornalismo na Universidade de Missouri, na Columbia, e tem obras de sua autoria publicadas.