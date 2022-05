Nível da actividade na reabilitação urbana cresce 0,7% em Abril

O nível da actividade na reabilitação urbana em Portugal registou um aumento homólogo de 0,7% em Abril deste ano, passando para terreno positivo, após dois meses com variações negativas, revelou hoje a associação do sector.

De acordo com dados recolhidos no inquérito mensal, referente a Abril deste ano, da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) realizado junto dos empresários do sector que atuam no segmento da reabilitação urbana, assiste-se a uma "recuperação" do índice Reabilitação Urbana para "terreno positivo, após dois meses de variações negativas".

Quanto à carteira de encomendas das empresas, é de assinalar um crescimento homólogo de 2,8% em Abril deste ano, que traduz uma melhoria na comparação com o mês anterior, em que o aumento foi de 0,7%.

No que concerne à produção contratada, indicador que estima o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, fixou-se em 10,6 meses em Abril, traduzindo um aumento face aos nove meses estimados em igual mês do ano anterior.