Joe Biden no Japão para reunir com líderes do grupo Quad

O Presidente dos Estados Unidos chegou hoje ao Japão para uma visita centrada no reforço da cooperação económica e de segurança com os parceiros do grupo Quad face à ascensão da China e à guerra na Ucrânia, noticia a EFE.

A agência de notícias espanhola realça que na visita de Joe Biden aquele país asiático, a primeira desde que tomou posse, o líder norte-americano vai fazer o lançamento formal do Quadro Económico Indo-Pacífico (IPEF), um novo projeto de cooperação regional destinado a promover o comércio e o investimento entre os EUA e os países da região, bem como a reforçar a resiliência das cadeias de abastecimento.

Segundo a EFE, o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, disse aos jornalistas, ainda a bordo do avião presidencial norte-americano, que o IPEF é um acordo "muito amplo", no qual vários países da região demonstraram interesse.

Sullivan adiantou ainda que na reunião do grupo Quad, que junta EUA, Japão, Índia e a Austrália, que terá lugar na terça-feira em Tóquio, os líderes dos quatro países pretendem "enviar uma mensagem clara de dissuasão" contra "agressão militar ou alterações unilaterais ao status quo" no Indo-Pacífico.

O aumento das tensões no Estreito de Taiwan pode igualmente ser um "uma das questões de segurança" abordadas nas discussões quadripartidas, embora não esteja inicialmente na agenda da cimeira.

Além da reunião entre os quatro países, Joe Biden irá ter encontros bilaterais com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o Presidente eleito da Austrália, Anthony Albanese, que deverá viajar para o Japão na terça-feira, logo a seguir à sua tomada de posse na segunda-feira, estando também agendada uma cimeira com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.