Costa assina em Kiev acordo para apoio financeiro de 250 milhões de euros

O primeiro-ministro, António Costa, assinou hoje, no final de uma reunião com o seu homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, um acordo para a concessão de um apoio financeiro de 250 milhões euros à Ucrânia.

António Costa esteve reunido com o primeiro-ministro ucraniano, depois de ter sido recebido pelo chefe de Estado, Volodymyr Zelensky, com quem também deu uma conferência de imprensa conjunta, e antes de visitar a embaixada de Portugal em Kiev.

"No encontro com Denys Shmyhal, António Costa anunciou que Portugal irá conceder um apoio financeiro de 250 milhões de euros à Ucrânia, "respondendo ao pedido do governo ucraniano".

"Formalizámos este importante compromisso através da assinatura de um acordo de cooperação financeira", referiu o líder do executivo português.