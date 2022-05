Isabel Rodrigues substitui Sara Guerreiro como secretária de Estado da Igualdade de Migrações

O Presidente da República aceitou hoje a proposta do primeiro-ministro de substituição de Sara Guerreiro por Isabel Rodrigues no cargo de secretária de Estado da Igualdade e Migrações, refere uma nota da Presidência da República.

Fonte do executivo adiantou à agência Lusa que esta substituição no Governo "ocorre a pedido da própria" Sara Abrantes Guerreiro "e por motivo de doença".

De acordo com a nota publicada no portal da Presidência da República, a posse da nova secretária de Estado da Igualdade e Migrações; Isabel Rodrigues, terá lugar hoje, "em cerimónia restrita" no Palácio de Belém, pelas 19:00

Isabel Rodrigues é deputada do PS eleita pelo círculo eleitoral dos Açores e está na Assembleia da República desde 2019.