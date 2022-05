Ministro do Vaticano visita Kiev esta semana

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Vaticano, arcebispo Paul Gallagher, vai deslocar-se a Kiev, Ucrânia, esta semana, uma visita que estava programada para antes da Páscoa, mas foi adiada.

Paul Gallagher deverá chegar na quarta-feira, estando prevista uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, na sexta-feira.

A visita, prevista para antes da Páscoa, foi adiada depois de Paul Gallagher testar positivo à covid-19.

A viagem acontece numa altura em que a Santa Sé segue "uma linha delicada na tentativa de manter vivos" os novos laços com a Igreja Ortodoxa russa, ao mesmo tempo que oferece apoio aos fiéis ucranianos "mártires".

"Tem que ser proporcional. Sim, a Ucrânia tem o direito de se defender e precisa de armas para isso, mas tem que ser prudente na forma como é feito", disse Gallagher à televisão estatal RAI ao anunciar a sua viagem.

Gallagher, um diplomata de carreira do Vaticano com 68 anos, torna-se assim o terceiro enviado papal para a região, depois de dois cardeais de confiança terem ido à Ucrânia e países limítrofes para avaliar as necessidades humanitárias dos refugiados ucranianos.

O Papa Francisco foi alvo de críticas por se recusar a condenar a Rússia ou o Presidente Vladimir Putin, embora tenha classificado a guerra de "bárbara" e se tenha encontrado com esposas de dois soldados ucranianos que resistiam na fábrica em Mariupol.

Até agora, Francisco recusou um convite do Presidente Volodymyr Zelensky para visitar a Ucrânia, dizendo recentemente que quer ir primeiro a Moscovo.

O papa disse que pediu para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, mas o líder russo ainda não respondeu.