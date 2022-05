Espanha extradita para EUA antiga responsável do Tesouro Nacional da Venezuela

A Espanha extraditou na quinta-feira a antiga responsável do Departamento do Tesouro Nacional da Venezuela, procurada pelos Estados Unidos sob acusações de corrupção, disse um porta-voz do tribunal nacional.

O Supremo Tribunal espanhol, responsável pelos procedimentos de extradição, não deu mais pormenores sobre o procedimento.

De acordo com o registo do tribunal dos EUA, Claudia Patricia Diaz, que foi também enfermeira pessoal de Hugo Chavez (1999-2013), deverá comparecer hoje num tribunal federal em West Palm Beach, Florida.

Diaz, que chefiou o Tesouro Nacional da Venezuela de 2011 a 2013, é acusada, juntamente com o marido, Adrian José Velasquez Figueroa, de participar num vasto esquema de corrupção, permitindo o desvio de 2,4 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros), de acordo com o Departamento de Tesouro norte-americano.

O esquema também envolveu outro ex-funcionário do Governo venezuelano, Alejandro Andrade Cedeno, ex-tesoureiro nacional entre 2007 e 2010, condenado em novembro de 2018 nos EUA a 10 anos de prisão por corrupção e branqueamento de capitais.

A mulher venezuelana, que vivia em Madrid, esteve até agora sob prisão domiciliária em Espanha.