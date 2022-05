Passos Coelho e Carlos Costa arrolados como testemunhas de Salgado

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa e o último presidente do BES, Vítor Bento, serão ouvidos pelo juiz Ivo Rosa como testemunhas de Ricardo Salgado na instrução do caso BES/GES.

O ex-banqueiro e presidente do BES prescindiu de 33 das mais de 80 testemunhas inicialmente arroladas no seu requerimento de abertura de instrução (RAI), estando agora convocadas para prestar declarações 51 testemunhas, 12 das quais residentes no estrangeiro, de acordo com o despacho de instrução do juiz Ivo Rosa, a que a Lusa teve acesso.

Pedro Passos Coelho deve prestar declarações perante o tribunal pelas 14:00 de dia 30 de junho, Vítor Bento pelas 09:00 do dia anterior, 29 de junho, e o ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa no mesmo dia que o ex-primeiro-ministro, mas pelas 16:00.

Ivo Rosa defende, no despacho de instrução, "que o alegado pelo arguido [Ricardo Salgado] no RAI é relevante para as finalidades da presente instrução e dado que essa factualidade poderá ser esclarecida através de prova testemunhal, [...] o tribunal irá, oficiosamente, proceder à inquirição do senhor Governador do Banco de Portugal à data dos factos (julho de 2014), Carlos da Silva Costa".