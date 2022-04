A importância da limpeza após uma infestação de ratos

70% do controlo de pragas urbanas incide na higienização, 25% baseia-se na manutenção das edificações e apenas os restantes 5% consiste na utilização de biocidas – PREVENÇÃO é a palavra-chave.

As infeções geradas por roedores foram responsáveis por pelo menos 10 milhões de mortes desde o início do século XX. Recorde-se de que as doenças transmitidas por roedores ameaçaram toda a humanidade durante a praga da Peste Negra no final da Idade Média. Essa praga, espalhada pelas pulgas em ratos, causou 200 milhões de mortes na Europa.

Os ratos são uma praga de saúde pública e podem causar sérios problemas.

Os murganhos ou ratos de casa necessitam de marcar o seu território com a urina e, devido aos seus hábitos alimentares esporádicos, constroem ninhos perto de fontes de alimento. Isso coloca qualquer pessoa com uma infestação em risco de intoxicação alimentar.



Ainda hoje, os roedores abrigam várias doenças que são infeciosas para os seres humanos, incluindo:

- Hantavírus: causa sintomas de gripe e problemas nos rins e nos pulmões;

- Doença de Lyme: propagação por carrapatos de roedores, os sintomas incluem febres e lesões relativas à pele;

- Salmonella: transmitido diretamente do excremento do roedor, afeta o sistema digestivo e é conhecido por arruinar 20% da produção anual de alimentos no mundo;

- Tifo: propagação por roedores portuários e transmitida através de picadas de pulga, tem sido conhecido por causar problemas de febre, erupção cutânea (pele irritada) e infeção pulmonar;

- Listeriose: É a doença resultante de uma infeção bacteriana causada pela bactéria Listeria monocytogenes, que pode ser encontrada no solo, no iodo e na água. Pode ser transmitida pelo consumo de água e alimentos contaminados.

Como limpar excrementos de ratos e morganhos?

Quando limpar as evidências de uma infestação de ratos, não varra nem aspire excrementos e partículas de ninho. Essas ações podem disparar o pó e expô-lo aos agentes patogênicos que está a tentar remover.



Em vez disso, molhe todos os restos com uma solução desinfetante e deixe atuar por 5 minutos antes de iniciar a limpeza.



Siga estes passos na limpeza:

- Proteja as suas mãos, usando luvas de látex ou borracha;

- Remova os excrementos com toalhas de papel e descarte-os num saco de lixo de plástico;

- Após a limpeza, reaplique o desinfetante sobre a área e quaisquer zonas na proximidade que possam ter sido infestadas pela presença dos roedores;

- Se houver evidências de que os roedores passaram em outras partes da sua casa, desinfete estas áreas também;

- Esfregue as marcas do chão da cozinha ou bancadas; lave a roupa de cama com evidências de presença de roedores; limpe todos os tapetes ou estofados de móveis que possam ter sido marcados pelos roedores.

Depois de terminar a desinfeção na sua casa, deite fora as luvas e limpe as mãos com sabão e/ou esfregue com álcool.

Não esqueça que os roedores estão permanentemente a urinar.

Caso necessite de ajuda com a escolha dos produtos de limpeza, a Biosoluções® pode ajudá-lo a desenvolver um programa de limpeza eficaz e recomendar os melhores produtos, processos e formação para suas instalações. Solicite um orçamento gratuito connosco e enviamos um dos nossos gestores de clientes até o vosso estabelecimento para maiores esclarecimentos e apresentação de amostras.

O controlo e prevenção de pragas é importante por razões de saúde.

Se suspeitar de uma infestação, não hesite em contactar-nos para marcar uma verificação gratuita.



