Rádio russa Ekho Moskvy anuncia dissolução após ser banida do ar

A rádio independente russa Ekho Moskvy (Eco de Moscovo), uma emissora histórica no cenário dos média russos, anunciou hoje a sua dissolução, após ter sido banida do ar pelas autoridades por causa da cobertura da invasão da Ucrânia.

"A maioria do conselho de administração da Ekho Moskvy tomou a decisão de dissolver a rádio e o site da Ekho Moskvy", escreveu o seu editor-chefe, Alexei Venediktov, na sua conta no Telegram.

Na terça-feira, as autoridades bloquearam o acesso ao Ekho Moskvy e ao canal de televisão 'online' independente Dojd, culpando-os pela maneira como estavam a cobrir a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Os média russos foram proibidos de usar informações diferentes das fornecidas pelas autoridades, que apresentam a invasão da Ucrânia como uma mera "operação especial".

A Rússia é regularmente apresentada por Organizações Não Governamentais (ONG) como um dos países mais restritivos do mundo em termos de liberdade de imprensa.

O país ocupa o 150.º lugar entre 180 no último índice de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras.

Ekho Moskvy, propriedade maioritária da gigante do gás Gazprom, foi criada em 1990 e estabeleceu-se como um dos órgãos de comunicação social mais respeitados do país.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 100 mil deslocados e pelo menos 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.