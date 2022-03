Hasteada Bandeira Verde na EB1/PE do Boliqueime

Hoje, Dia da Árvore, foi hasteada, na EB1/PE do Boliqueime, a Bandeira Verde do programa Eco-Escolas na EB1/PE do Boliqueime, galardão atribuído como reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo 2020/2021.

A cerimónia teve início, pelas 11 horas, com a apresentação da peça de teatro 'O Vaso Solitário', dramatizada pelos alunos do pré-escolar.

Para assinalar este dia, foi plantada uma árvore no jardim da escola.

Foram entoados os hinos de Portugal, da Região Autónoma da Madeira e o hino Eco-Escolas, da autoria da EB1/PE do Boliqueime, acompanhado pelo grupo de cordofones da escola.

Estiveram presentes várias entidades e parceiros institucionais, nomeadamente representantes da Secretaria Regional de Educação, Câmara Municipal do Funchal, Junta de Freguesia, PSP, Casa de Saúde São João de Deus e Centro Social e Paroquial da Graça.