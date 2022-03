No âmbito da 'Global Money Week 2022', o projecto 'Barómetro da Poupança -Todos Contam', da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, promove uma conferência, no auditório da escola, com o inspector da Polícia Judiciária do Funchal, Ricardo Tecedeiro, sob a temática das 'Notas Falsas'.

A iniciativa realiza-se, pelas 09h30.