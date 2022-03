Taxa de juro para comprar casa e a prestação média diminuíram

"A taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), fixou-se em 0,749%" em Fevereiro de 2022, "registando um decréscimo de 0,009 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior. Note-se que, em Fevereiro de 2021, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 0,747%", ou seja, 0,002 pontos percentuais.

Os dados divulgados esta manhã pelo INE pela Direcção regional de Estatística da Madeira mostram que "o valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação diminuiu para os 267 euros, tendo os juros se fixado nos 37 euros (menos 1€ que no mês anterior) e a amortização nos 230 euros (o mesmo valor do mês anterior)", mas face ao mês homólogo, "período em que vigoravam as moratórias do crédito à habitação", há um aumento, pois "o valor médio da prestação vencida era de apenas 228 euros".

Por sua vez, "o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação diminuiu, situando-se neste mês nos 59.709 euros (59.721 euros em Janeiro de 2022)", ainda assim bem superior ao que era um ano antes, 58.269 euros (mais 1.440 euros).

Como referido, os dados também divulgados a nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, apontam para uma taxa de juro implícita que "baixou para 0,793%, menos 0,005 p.p. que no mês anterior", sendo que "a prestação média vencida para a globalidade dos contratos aumentou para os 255 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 58.749 euros (58.557 euros no mês precedente)", o que significa que os madeirenses com crédito à habitação, em média, devem mais 960 euros do que a média nacional.