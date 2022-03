Presidente do parlamento ucraniano apela a eurodeputados que apoiem adesão à UE

O presidente do Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, apelou hoje aos eurodeputados para apoiarem a aspiração da Ucrânia a integrar a União Europeia (UE).

"O melhor apoio que podem dar ao povo ucraniano nestas horas negras é o reconhecimento real da nossa aspiração europeia, até porque a integração na UE era apoiada por uma maioria de vós ainda antes destes eventos que começaram em 24 de fevereiro", disse Stefanchuk, intervindo remotamente no debate no Parlamento Europeu (PE), com imagens da guerra por trás.

"Apelo aos membros mais antigos e à liderança da UE que adotem o estatuto de país candidato para a Ucrânia", exortou ainda Stefanchuk.

O PE debate hoje a situação na Ucrânia, numa sessão plenária extraordinária.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.