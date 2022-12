Euro sobe após revisão em alta do PIB da zona euro

O euro subiu hoje face ao dólar, após a publicação de dados com uma revisão ligeiramente em alta do crescimento da zona euro no terceiro trimestre.

Às 18:35 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0548 dólares, quando na terça-feira ao fim da tarde seguia a 1,0508 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0529 dólares.

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro cresceu 0,3% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, segundo dados divulgados hoje pelo Eurostat. Esta taxa de crescimento é superior à estimativa divulgada anteriormente que era de 0,2%.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o PIB avançou 2,3%.

Divisas................hoje..............terça-feira

Euro/dólar............1,0548..................1,0508

Euro/libra............0,86212................0,86200

Euro/iene.............143,14..................143,17

Dólar/iene............135,70..................136,25