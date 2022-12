Kiev não descarta que míssil interceptado pela Bielorrússia seja russo

O Ministério da Defesa ucraniano admitiu hoje que o alegado míssil intercetado pela Bielorrússia, que Minsk acusa ser de Kiev, pode ter sido lançado pela Rússia, numa tentativa de "provocação deliberada".

O governo ucraniano alertou que as tentativas "desesperadas e persistentes" da Rússia, em atrair a Bielorrússia para a guerra, podem ter levado Moscovo a lançar um ataque de 'bandeira falsa' contra o seu principal aliado.

Kiev confirmou que está preparada para realizar uma "investigação objetiva" sobre o que aconteceu no terreno, atingido hoje por um ataque em massa da Forças Armadas russas em até 10 regiões ucranianas.

"A Ucrânia está pronta para convidar especialistas autorizados, entre os estados que não estão associados em apoio do estado terrorista russo de forma alguma, para participar numa investigação", garantiu o Ministério da Defesa ucraniano.

As autoridades ucranianas aproveitaram ainda para denunciar os incessantes ataques russos a todo o território ucraniano, que atingiram mais de 18 prédios residenciais e dez pontos de infraestruturas críticas em dez regiões, segundo Kiev.

"O mundo não pode ficar à margem destes crimes. A chamada neutralidade, cautela e moderação são suporte para um Estado terrorista (...) A Ucrânia continua a resistir à barbárie e à agressão russas", sublinhou ainda o Ministério da Defesa ucraniano.

A Ucrânia denunciou hoje ataques "massivos" de mais de 120 mísseis russos em várias cidades do país, incluindo Kiev, de acordo com as forças Armadas e a presidência ucraniana, que provocaram pelo menos três feridos.

A Bielorrússia convocou hoje o embaixador ucraniano em Minsk, para "protestar contra o disparo de um míssil S-300 desde a Ucrânia", que o Ministério da Defesa bielorrusso disse ter sido abatido no sudoeste do país.

Este é o primeiro incidente deste tipo relatado por Minsk desde o início da invasão russa da Ucrânia, há mais de 10 meses, onde a Bielorrússia serve como base de retaguarda para as forças russas.

O míssil, informou o Ministério da Defesa da Bielorrússia, foi abatido esta manhã pelos sistemas de defesa aérea da Bielorrússia perto da aldeia de Gorbakha, na região de Brest (sudoeste), na fronteira com a Ucrânia.

"Durante as verificações, foi estabelecido preliminarmente que os destroços pertenciam a um míssil antiaéreo S-300 lançado a partir de território ucraniano", disse o comunicado.

Por enquanto, as autoridades bielorrussas não relataram nenhum ferimento ou dano provocado pelo disparo do míssil.

O chefe de Estado bielorrusso, Alexander Lukashenko, é um importante aliado do Presidente russo, Vladimir Putin, na ofensiva militar lançada na Ucrânia, embora a Bielorrússia afirme que não quer envolver-se diretamente. Forças russas e bielorrussas realizaram exercícios conjuntos, no entanto.

A ofensiva militar russa na Ucrânia foi lançada em 24 de fevereiro pela "necessidade de 'desnazificar' e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia", como justificou o Presidente russo, Vladimir Putin.

A guerra, que já dura há mais de 10 meses, foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

De acordo com a ONU, a invasão e consequente guerra já causaram a fuga de mais de 14 milhões de pessoas, dos quais mais de metade para outros países europeus, sendo que há quase 18 milhões de ucranianos a precisar de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de apoio para comer e ter alojamento.