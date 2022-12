Visite-nos Naval Beach Club

Localizado na sede do Clube Naval do Funchal – Quinta Calaça, o Naval Beach Club é um espaço acolhedor e versátil, com uma vista magnífica sobre o Oceano Atlântico, preparado quer para uma visita ao meio do dia ou para a realização do seu evento. Visite-nos e deixe-se surpreender, no NBC encontrará:

BAR E ESPLANADA

No piso 0, aberto todos os dias entre as 12h e as 18h. Tem à disposição vários menus para momentos deliciosos à beira-mar. No menu À La Carte as opções são diversas para snacks – sandes, pregos, hambúrgueres, torradas, doses e petiscos ou, para refeições mais completas e nutritivas – sopas, saladas e wraps; no menu de sugestão almoço, os pratos selecionados pelo Chef são lasanha verde com salmão e espinafres, bacalhau com natas, lasanha bolonhesa e penne com frango, molho rosa, rúcula e parmesão, acompanham com couvert, água e café. Por fim, o menu pizza, que por 11,50€ inclui uma pizza italiana à escolha, seja Porcini, Prosciutto ou Marguerita, água e café. Outras opções, sobremesas e bebidas fazem também parte da oferta deste espaço.

Horário especial época festiva:

31 DEZ - 12h às 16h | 01 JAN - Encerrado

PARA GRUPOS*

ALMOÇOS

Disponível para todo o tipo de grupos e para qualquer tipo de celebrações – desde aniversários, convívios com amigos ou familiares, eventos e reuniões empresariais, celebrações de Natal, festas religiosas entre outras. Contacte-nos, teremos o maior gosto em concretizar o seu plano para este momento especial. Os almoços acontecem no piso 0 e contam com um menu recheado de opções em serviço buffet ou empratado, com opção de entrada, prato principal e sobremesa, bebidas e couvert incluídos durante a refeição.

JANTARES

Para qualquer tipo de evento ou convívio em sala privada, no piso 1. Disponível apenas para grupos a partir de 25 pessoas, para uma viagem de sabores próprios por menus de 3 ou 4 pratos ou, em serviço buffet. As opções incluem couvert e bebidas durante a refeição.

*Excepto nos dias:

29, 30 e 31 de dezembro e 01 de janeiro.

Contactos:

925 683 554 (Chamada para rede móvel nacional)

[email protected]

Naval Beach Club ● Piso 0 – Bar e esplanada| Piso 1 – Restaurante privado

Quinta Calaça ● Clube Naval do Funchal

Acesso permitido ao público em geral