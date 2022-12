Operação de resgate termina com dois sobreviventes e seis mortos

A operação de resgate das vítimas da queda de um autocarro no sábado no rio Lérez em Cerdedo-Cotobade, Espanha, foi hoje concluída com seis mortos e dois sobreviventes, segundo a agência de notícias EFE.

O incidente ocorreu às 21:19 horas na véspera de Natal na estrada nacional 541, ao quilómetro 67 na direção de Pontevedra, ao passar pela cidade de Pedre, em Cerdedo-Cotobade.

O primeiro telefonema recebido pelas autoridades espanholas foi de um particular, que viu a vedação de proteção de uma ponte destruída, mas não viu nada no rio, mas momentos depois o 112 recebeu mais chamadas do interior do autocarro de pessoas que alertavam para a sua inundação.

O pessoal de emergência acedeu ao autocarro e salvou duas pessoas durante a noite, o motorista - que deu negativo num teste de álcool e drogas - e uma mulher que tinha embarcado no veículo em Monterroso (Lugo).

As equipas de resgate localizaram ainda dois corpos dentro da cabine, mas o nível alto das águas no Lérez, acima do limiar de transbordo, levou a que as operações fossem suspensas às primeiras horas da madrugada.

As equipas de resgate regressaram esta manhã ao local e conseguiram extrair outro corpo da cabine, onde não encontraram mais nenhum passageiro.

Os outros três corpos foram encontrados a jusante do local da queda do autocarro, a diferentes distâncias do ponto em que o autocarro ainda se encontra.

O veículo seguia com oito pessoas, das quais cinco vítimas são galegas, três mulheres e dois homens, e outra é uma mulher de nacionalidade peruana a viver na Galiza.

O presidente da Junta da Galiza, Alfonso Rueda, considerou que as "condições meteorológicas muito más" podem ter sido uma das possíveis causas do acidente, que ocorreu quando o veículo seguia em linha reta.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, manifestou hoje a sua consternação com o acidente.

"Estou horrorizado com o trágico acidente em Pontevedra. Envio todo o meu afeto às famílias dos falecidos e desejo aos feridos uma rápida recuperação", escreveu o chefe do Governo numa mensagem nas redes sociais.