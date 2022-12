Grávida de 35 anos transportada do Porto Santo para a Madeira

Uma mulher, grávida de 32 semanas (oito meses), foi transportada esta manhã, pelas 8 horas, do Porto Santo para a Madeira.

Tendo em conta que rebentaram as águas à porto-santense de 35 anos - que ainda assim não sentia contracções - acabou por ser encaminhada pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo até ao aeroporto, tendo depois a Força Aérea Portuguesa (FAP) assegurado, como habitual, o transporte da mulher no C-295M, da Esquadra 502 - 'Elefantes'.

Durante a manhã de Natal, a #ForçaAérea transportou um doente de urgência entre as ilhas do Arquipélago da Madeira.#saude pic.twitter.com/a1vTOnCP3u — Força Aérea (@fap_emfa) December 25, 2022

Após assegurar o transporte entre as duas ilhas, a mulher acabou por seguir rumo ao Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, onde chegou estável, pelas 9 horas da manhã.