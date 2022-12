Rio de Janeiro espera milhões de turistas com a chegada do Verão

O Verão chegou hoje ao Brasil e Rio de Janeiro encabeça a lista das cidades mais desejadas do país, que para a época de espera uma injeção de cerca de 6 mil milhões de reais (cerca de 1,1 mil milhões de euros), de acordo com o Ministério do Turismo.

A tradicional festa de Ano Novo e o Carnaval do Rio serão os eventos que irão impulsionar a atividade turística no Verão.

As cadeias hoteleiras e empresas de aluguer de propriedades esperam uma explosão de turistas a partir da próxima semana para desfrutar do Ano Novo na praia de Copacabana, com fogos de artifício e concertos gratuitos, que também estão programados noutras partes da cidade.

De acordo com o sindicato de alojamento do Rio (HoteisRio), a ocupação hoteleira na véspera de Ano Novo deverá ser de 98%, com cerca de dois milhões de visitantes.

Este ano, os brasileiros serão os principais turistas no festival carioca, mas espera-se também um aumento de visitantes argentinos, devido à aposta do Brasil no país vizinho com uma campanha reforçada para a época.

No total, estima-se que cerca de 2 mil milhões de reais (cerca de 380 milhões de euros) irão fluir para a economia carioca só durante o Ano Novo.

A passagem de ano, conhecida no Brasil pela palavra francesa 'réveillon', foi celebrada com moderação em 2021, sem concertos ou multidões como nos anos anteriores, devido a restrições de cobiça, que nessa altura persistiam nas principais cidades do país.

Segundo o Ministério do Turismo, espera-se que a época no Brasil consolide a recuperação do turismo no país após os milhões de reais perdidos devido à pandemia.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até outubro, a atividade turística acumulou um crescimento de 34,5% em comparação com o mesmo período em 2021.

O Rio de Janeiro recebe mais de 30% de todas as receitas do turismo recreativo do Brasil.