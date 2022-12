Futuro ministro das Relações Exteriores do Brasil favorável a regresso da Venezuela ao Mercosul

O diplomata Mauro Vieira, anunciado como ministro das Relações Exteriores do Brasil no futuro Governo de Lula da Silva, garantiu hoje que é a favor do regresso da Venezuela ao Mercosul.

"Vamos apoiar o retorno da Venezuela" ao bloco formado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, disse Vieira numa entrevista publicada no jornal O Estado de S.Paulo.

O diplomata foi chanceler durante o Governo da ex-presidente Dilma Rousseff, destituída em meados de 2016, poucos meses antes da aprovação da suspensão da Venezuela do Mercosul porque o país caribenho não havia ratificado alguns dos protocolos do bloco.

"Existem algumas exigências legais e não sabemos como é isso agora, porque não temos ninguém em Caracas", apontou Vieira, referindo-se à decisão tomada em 2019 pelo Presidente cessante, Jair Bolsonaro, de retirar o embaixador do Brasil na Venezuela.

Mauro Vieira já antecipou que uma das primeiras iniciativas de Lula da Silva em relação à política externa será restabelecer as relações com a Venezuela em todos os níveis e revogar a decisão de Bolsonaro que reconhece o oposicionista Juan Guaidó como o "presidente legítimo" daquele país.

Segundo o futuro ministro das Relações Exteriores brasileiro, o primeiro passo será enviar um encarregado de negócios a Caracas, para reabrir a embaixada e depois será nomeado um novo embaixador.

Vieira também esclareceu que as relações diplomáticas serão restabelecidas com "o Governo que foi eleito" pelos venezuelanos, que considerou ser "o de Nicolás Maduro".