Casa da Madeira nos Açores realiza Missa do Parto em Ponta Delgada

A Casa da Madeira nos Açores – CMA promove, no sábado, dia 17 de Dezembro, pelas 6 horas, a celebração de uma Missa do Parto, no Centro Missionário do Coração de Jesus, em Ponta Delgada.

A instituição cumpre, assim, uma tradição madeirense em território açoriano.

A missa será presidida pelo padre David Quintal - madeirense, sacerdote da Congregação do Sagrado Coração de Jesus – Dehonianos, ex-director da Escola da APEL, no Funchal, que actualmente pároco no Cabouco, na ilha de São Miguel.

Esta celebração é aberta à população.

No final da missa existirá o típico momento de animação e partilha de 'comes e bebes' entre fiéis e visitantes.