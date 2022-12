Fernanda de Almeida Pinheiro eleita nova bastonária da Ordem dos Advogados

Fernanda de Almeida Pinheiro foi hoje eleita nova bastonária da Ordem dos Advogados (OA) para o triénio 2023-2025, ao vencer Paulo Pimenta com 59% dos votos na segunda volta, substituindo no cargo Luís Menezes Leitão.

A terceira mulher a liderar a Ordem dos Advogados venceu com 10.539 votos (59,26%), num total de 20.657 votos, face aos 7.245 obtidos por Paulo Pimenta, adiantou a ordem em comunicado.

Registaram-se ainda 2.643 votos em branco e 230 nulos, acrescentou.

No mesmo ato eleitoral, foram também apurados os presidentes dos Conselhos de Deontologia de Faro e dos Açores, ambos com listas únicas, que são, respetivamente Mónica Santos Duarte e Emília Medeiros Teves, referiu ainda a Ordem dos Advogados no comunicado.

Na primeira volta, de acordo com os resultados divulgados pela OA, Fernanda de Almeida Pinheiro, da lista F, foi a mais votada com 4.381 votos, correspondentes a 21,14% dos votos expressos, mas longe dos 50% +1 necessários para garantir a eleição à primeira ronda.

Paulo Pimenta, da lista A, foi o segundo mais votado, com 4.228 votos, que representaram 20,41% dos votos expressos.

Luís Menezes Leitão, que se recandidatou ao cargo, foi o terceiro mais votado, com 3.349 votos, equivalentes a 16,6% dos votos expressos.