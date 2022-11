Moldova apela à extensão do estado de emergência devido ao conflito na Ucrânia

governo moldavo vai hoje solicitar ao parlamento a prorrogação do estado de emergência declarado no final de fevereiro devido à campanha militar russa na Ucrânia e à crise energética que afeta a Moldova.

"Infelizmente, não há dúvida sobre a necessidade de prolongar o estado de emergência. Não temos outras soluções que possam ser implementadas imediatamente. Foi aprovada a decisão de prorrogar o estado de emergência e enviá-lo ao parlamento", disse a chefe do governo moldavo, Natalia Gavrilita.

De acordo com a Unimedia, a imprensa moldava, Gavrilita reuniu-se com a comissão de emergência do país, que recomendou o prolongamento do estado de emergência por 60 dias a partir de 6 de dezembro.

"Lamentamos ter de apresentar esta proposta, mas todos viram a situação, ouviram as previsões e ainda temos os instrumentos para tomar decisões para cuidar do nosso povo. Vemos o que está a acontecer na Ucrânia", acrescentou Gravilita.

A Ministra do Interior Anna Revenko explicou a necessidade de prolongar a medida devido à deterioração da situação energética no país, na sequência do recente apagão maciço da Moldova causado pelo bombardeamento russo das infraestruturas ucranianas na semana passada, e a escassez de gás que está a sofrer devido aos cortes nos fornecimentos russos e aos elevados preços dos combustíveis.

O parlamento moldavo já prorrogou cinco vezes o estado de emergência decretado a 24 de fevereiro, no mesmo dia em que a Rússia lançou a sua campanha militar contra a Ucrânia.