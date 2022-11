Mais de 60 pessoas detidas por dia na semana passada por crimes diversos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na passada semana 455 pessoas por crimes vários, entre os quais sete de violência doméstica, tendo ainda apreendido 24 armas de fogo e centenas de doses de droga, foi hoje anunciado.

Este foi o resultado de um conjunto de operações levado a cabo pela GNR em todo o território nacional, entre os dias 18 e 24 de novembro.

De acordo com um comunicado da GNR, ao longo desses sete dias foram detidas em flagrante delito sete pessoas por violência doméstica, 33 por furto e roubo, 46 por tráfico de droga e seis por posse ilegal de armas.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detidos 172 condutores sob o efeito do álcool e 112 sem carta de condução.

Em resultado destas operações, a GNR apreendeu 24 armas de fogo, dez armas brancas e 404 munições de diversos calibres, além de 16 veículos.

No que respeita a drogas, foram apreendidas 836 doses de heroína, 493 doses de cocaína, 30 doses e 100 comprimidos de MDMA, além de 1.052 doses de haxixe, 47 doses de liamba e 29 pés de canábis.

No trânsito foram detetadas 8.800 infrações, das quais, a GNR destaca 2.806 casos de excesso de velocidade, 186 de uso indevido do telemóvel durante a condução, 184 de condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 244 de falta de cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças e 271 relacionadas com tacógrafos.

A GNR encontrou ainda 603 veículos sem inspeção periódica obrigatória, 413 com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 227 sem seguro de responsabilidade civil.