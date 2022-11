Sánchez felicita Meloni por telefone 11 dias após posse como primeira-ministra de Itália

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, felicitou hoje Giorgia Meloni, por telefone, 11 dias após a tomada de posse da líder de extrema-direita como primeira-ministra de Itália, avançou a Europa Press.

Pedro Sánchez ainda não tinha dado os parabéns a Geórgia Meloni, ao contrário do que aconteceu com o novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que o Presidente do Governo espanhol felicitou imediatamente, via redes sociais, ou, mais recentemente, com o novo Presidente brasileira, Lula da Silva, ou mesmo com a primeira-ministra reeleita da Dinamarca, Mette Frederiksen.

O líder espanhol informou, no Twitter, sobre a sua primeira conversa telefónica com a líder italiana, a quem deu os parabéns pela eleição.

"Continuaremos a trabalhar juntos no âmbito da UE e da NATO e a fortalecer as nossas relações bilaterais", escreveu Sánchez, em linha com o que o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, disse na semana passada, depois de falar com o seu novo homólogo italiano, Antonio Tajani.

"Contamos com a Itália na cimeira MED9 em Alicante", concluiu o Presidente do Governo, referindo-se ao encontro dos líderes dos nove países do sul da União Europeia (UE) (Espanha, Portugal, França, Itália, Grécia, Malta, Chipre, Croácia e Eslovénia), que vai ter lugar em 09 de dezembro, naquela cidade do sudeste de Espanha.

No entanto, antes disso, prevê-se que ambos participem na COP27, que acontece na próxima semana, no Egito, e na cimeira do G20, em Bali, na Indonésia, em meados de novembro.