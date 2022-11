97% dos consumidores portugueses estão preocupados com o estado actual dos oceanos

O Marine Stewardship Council (MSC), organização não governamental sem fins lucrativos e responsável pelo selo ecológico mais utilizado no mundo, que identifica os produtos do mar provenientes de pesca sustentável, apresentou hoje os novos resultados de um estudo ao consumidor que mostram que cada vez mais pessoas estão a alterar a sua dieta alimentar para proteger o ambiente devido à preocupação crescente com as alterações climáticas.

O estudo realizado pela consultora independente GlobeScan, em 23 países, envolveu mais de 25.000 consumidores e revelou que quase metade (44%) das pessoas que afirmaram ter mudado a sua alimentação nos últimos dois anos o fizeram por diferentes razões ambientais, entre elas, comer alimentos de fontes mais sustentáveis (23%), reduzir o impacto das alterações climáticas (20%) e proteger os oceanos (12%).

No que concerne particularmente a Portugal, o estudo demonstrou que os consumidores (97%) estão preocupados com os oceanos e divididos no que toca ao futuro ser positivo ou negativo, mas sentem-se cada vez mais capacitados (73%) para fazer mudanças através das suas escolhas de produtos do mar.

Atrás da poluição dos oceanos, encontramos a sobrepesca como a segunda questão que mais preocupação causa aos consumidores nacionais de pescado, que defendem (82%) que os princípios de sustentabilidade adotados pelas marcas de grande consumo devem ser certificados por organizações independentes.

Estes e outros dados foram divulgados à margem do evento organizado pelo MSC que marcou o arranque da II Semana Mar Para Sempre, que decorre entre 14 e 20 de novembro, e que se centrou na análise do “Panorama do Pescado Sustentável Certificado em Portugal”. Este evento contou ainda com a participação do chef Ricardo Luz, um dos Embaixadores Azuis do MSC. Ainda para assinalar o início desta Semana comemorativa, o artista urbano Ôje está a desenvolver um mural localizado na Calçada da Glória, alusivo ao tema da preservação dos oceanos.

A Semana Mar Para Sempre foi criada com o objetivo de sensibilizar os consumidores, a indústria da pesca e entidades públicas para a importância da adoção da pesca sustentável e conta com o apoio institucional de entidades como Associação da Indústria Alimentar pelo Frio (ALIF), Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP), BlueBio Alliance, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), DECO PROTESTE, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) e UN Global Compact Network Portugal.