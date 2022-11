Amazon está a preparar medidas para redução de custos

A Amazon está a preparar medidas para reduzir custos, que podem afetar negócios como Alexa ou departamentos que a empresa não considera rentáveis, depois de gigantes tecnológicos americanos, como a Meta ou Twitter, terem anunciado medidas com o mesmo objetivo.

De acordo com informação divulgada hoje pelo The Wall Street Journal, a Amazon disse aos funcionários das suas divisões não lucrativas que procurem trabalho noutros departamentos da empresa porque as equipas a que pertenciam vão ser suspensas ou extintas.

A empresa está também a avaliar fazer mudanças no seu negócio Alexa, depois de a unidade de dispositivos, que inclui o assistente de voz, ter registado perdas operacionais de cerca de 5.000 milhões de dólares nos últimos anos, segundo o jornal.

Empresas como o Twitter e Meta já implementaram medidas para cortar custos e anunciaram despedimentos.

A Amazon anunciou no início do mês que iria suspender temporariamente a integração de novos trabalhadores, devido à situação económica incerta e ao número de pessoas contratadas nos últimos anos, embora tenha afirmado que mantém a intenção de contratar em 2023.