Comprar casa na Madeira

Nos últimos anos, a comunidade de ex-pat na Madeira tem crescido significativamente. Na sequência da pandemia, o aumento do trabalho remoto e de um estilo de vida nómada digital levou muitas pessoas mais jovens, que são ricas em dinheiro e pobres em tempo, a considerar instalar-se na Madeira e a comprar uma casa.

Neste ponto, vamos analisar a Madeira em detalhe e explorar se ainda é uma boa altura para investir em Portugal e, mais importante ainda, na nossa Ilha da Madeira.

Portugal ainda é considerado um dos países mais baratos da Europa para investir no mercado imobiliário. Funchal e Lisboa, devido à sua pequena população e localização geográfica, preservaram o seu carácter e estilo de vida único, proporcionando uma combinação de acessibilidade urbana e proximidade à natureza.

Um dos benefícios de viver na Madeira é ter a capacidade de explorar as zonas montanhosas de manhã e passar a tarde numa das suas muitas praias ou zonas costeiras. Este é um atractivo particular para a comunidade nómada e ex-pat mais jovens que podem trabalhar de acordo com os seus próprios horários e querem tirar partido das paisagens únicas da Madeira.

Comprar uma casa em Portugal: O Fundamento

Em Portugal, setenta e cinco por cento dos cidadãos são proprietários de casa, o que é muito superior à média de outros países europeus. Quando comparado com os Estados Unidos e o Reino Unido, este é um aumento significativo de quase 10%.

Portugal e a Madeira são o lar de uma importante comunidade de ex-patriotas. Esta comunidade é composta por profissionais que trabalham e vivem no estrangeiro, reformados, e nómadas digitais. Muitos deles decidiram colocar o seu dinheiro no mercado imobiliário de Portugal, comprando uma propriedade de férias para alugar ou para utilizar quando visitam o país.

Não há limitações impostas a não residentes que desejem possuir propriedades em Portugal e na Madeira, o que é uma característica muito positiva do país. Além disso, os regimes de Visto de Ouro e de Residência Não Habitual são exemplos do governo português que encorajam os estrangeiros a investir em imóveis portugueses localizados no interior do continente português e na Região Autónoma da Madeira. Com um Visto de Ouro, você e a sua família podem trabalhar, estudar e viajar livremente dentro de Portugal e do resto do Espaço Schengen. Após cinco anos de residência em território português, pode candidatar-se à cidadania através da naturalização.

Uma visão geral do mercado imobiliário

O mercado imobiliário da Madeira é considerado mais acessível do que outras áreas de Portugal, e os compradores a dinheiro encontram-se numa forte posição negocial. Além disso, os preços das casas subiram durante a primeira fase da COVID-19 em 2020, indicando um mercado imobiliário próspero.

Funchal, a capital e principal cidade da Madeira, é a zona mais cara para a compra de propriedades na Madeira. Com acesso conveniente às comodidades locais, uma cultura social próspera e localizada a apenas 20 minutos do aeroporto da Madeira, é a escolha natural para quem procura criar raízes na Ilha ou investir numa propriedade para um negócio local do Alojamento.

Estatísticas compiladas pelo Instituto Nacional de Estatística português e pela Direcção de Estatística da RAM (Região Autónoma da Madeira) mostraram que em 2018, o valor médio de aluguer para alojamento de longa duração era de 5,15 euros por metro quadrado, o que era superior ao valor registado no continente português, onde a média de aluguer era de 4,39 euros por metro quadrado.

Este valor posicionou a Madeira como a segunda região mais alta de Portugal em rendimento de aluguer, atrás de Lisboa (6,06 euros por m2) em primeiro lugar e à frente do Algarve, (5,00 euros por m2) em terceiro lugar.

De acordo com os mesmos dados, o preço médio da habitação na Madeira era de 1.203 euros por metro quadrado, com o Algarve à frente com 1500 euros por m2 e Lisboa na segunda posição com 1.318 euros por m2. A média nacional de Portugal para 2018 foi de 984 euros por metro quadrado.

Em 2022, o custo da propriedade por metro quadrado aumentou dramaticamente. Estes valores são uma representação do sector turístico da Madeira durante todo o ano e do seu clima de mola permanente. Ao longo do século XIX, a Madeira foi um destino cobiçado pela realeza e nobreza europeia, incluindo a imperatriz Sisi da Áustria, Sir Winston Churchill do Reino Unido e, mais recentemente, a princesa Victoria da Suécia.

Em Abril de 2022, a capital da Madeira tornou-se a terceira cidade mais cara do país a comprar imóveis (2270 euros/m2), e em Junho de 2022, os preços da habitação na Madeira tinham aumentado 20% em comparação com o primeiro semestre de 2021. Ao mesmo tempo, municípios do interior como Calheta, Ponta do Sol, Santana, Câmara de Lobos, e São Vicente experimentam um aumento no preço das propriedades vendidas.

É importante notar que cada município ou paróquia civil da Madeira tem a sua própria estrutura de preços. Ter um especialista imobiliário do seu lado pode ajudá-lo a determinar se uma propriedade tem um preço razoável, e nós na Madeira Estate temos muita experiência a negociar negócios imobiliários em toda a Ilha, trabalhando com a natio portuguesa.

Adquirir propriedade

Uma vez tomada a decisão de comprar uma casa, ou propriedade de investimento na Madeira, a nossa equipa de agentes experientes trabalhará consigo de perto para encontrar a propriedade dos seus sonhos. Podemos também ajudar em todos os outros aspectos da sua mudança para a Madeira. A nossa empresa parceira, MC Contabilidade é especializada em Formação de Empresas, Contabilidade, Consulta Fiscal e Empresarial, Pedidos de Vistos e Serviços Jurídicos. Trabalhando em conjunto, podemos ligá-lo a comerciantes, empresas de construção, arquitectos e advogados de confiança, tornando a sua transição para a vida na Ilha o mais suave possível.

Existe uma bolha imobiliária na Madeira?

Muitos economistas pensam que existe uma bolha imobiliária na Madeira. No entanto, a história económica da Madeira mostra que as bolhas imobiliárias na ilha estão sujeitas a um maior desfasamento temporal em relação a outros países europeus e, por vezes, levam décadas a rebentar.

