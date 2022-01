Luzia foi "mulher invulgar e à frente do seu tempo"

Uma “mulher invulgar e à frente do seu tempo”. Foi desta forma que o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, se referiu a Luzia, pseudónimo de Luísa Susana Lomelino Grande, autora da obra 'Almas e Terras por Onde Eu Passei'.

O livro foi apresentado esta sexta-feira, no Salão Nobre do Parlamento regional e José Manuel Rodrigues felicitou as coordenadores do projecto, Ana Cristina Trindade e Luísa Antunes Paolinelli por, através desta edição, lembrarem “a mulher invulgar e à frente do seu tempo, que, de alguma forma, na sua escrita, fazia a catarse do isolamento da ilha e do isolamento político e social a que homens e mulheres estavam sujeitos”.

José Manuel Rodrigues vincou o quão importante é, para a Madeira, “fixar memórias para reforçar a nossa identidade cultural, pois esta é, afinal, o substracto da nossa Autonomia”. Regozijando-se por acolher a iniciativa, recordou, ainda, que a Assembleia Legislativa da Madeira é “uma casa da Autonomia e também uma casa da cultura”, razão pela qual as suas portas estarão “sempre abertas” a iniciativas como esta.

A apresentação de 'Almas e Terras por Onde Eu Passei' esteve a cargo do historiador e investigador Paulo Miguel Rodrigues, que descreveu a obra, originalmente publicada em 1936, como “uma longa viagem, na multiplicidade dos seus sentidos”, escrita por “uma autora sentida, sensível, e que, por isso mesmo, também sofre”. A este propósito, frisou, “foi a escrita que a salvou, que a trouxe para o cimo do poço”.

Lamentando o esquecimento a que a autora foi votada após a sua morte, em 1945, aos 70 anos, exaltou a obra de Luzia como uma constante “procura da identidade” e como “um contributo para o conceito de ‘madeirensidade’”, mesmo não sendo Luzia natural da Madeira.

“Tendo presente aquilo que de mais profundo representa a Assembleia Legislativa da Madeira, sobretudo neste dia 28 de Janeiro, em que se assinalam 201 anos sobre a proclamação da adesão da Madeira ao Liberalismo e ao Parlamentarismo, em 1821, é essencial destacar que compete a todos lutar para garantir a perenidade de uma mensagem que assente na ideia irredutível de liberdade. Uma liberdade que é de todos e não pode ser apenas de alguns”, concluiu.

A reedição de 'Almas e Terras por Onde Eu Passei', com organização, notas e introdução de Cristina Trindade e Luísa Paolinelli, tem a chancela da Edições Esgotadas, sendo o terceiro volume da Coleção Bússola. O prefácio é assinado por Violante Saramago Matos e as pinturas de capa são da autoria do artista Marcos Milewski.

Luzia, pseudónimo de Luísa Susana Lomelino Grande, nasceu em Portalegre, em 1875, e viveu grande parte da sua vida na Madeira, onde faleceu. Considerada a “Eça de Queiroz de saias”, de espírito observador e mordaz, legou-nos diversas obras críticas da sociedade, tendo, no seu tempo, recebido o aplauso da crítica e dos seus pares. Pertencente ao círculo dos escritores da época, Luzia sempre esteve a par das mais modernas soluções literárias da grande literatura portuguesa e europeia, escolhendo um caminho de inovação e de repensamento das tradições artísticas.