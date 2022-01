Pescador morre após cair de arriba em Albufeira

Um homem morreu hoje depois de ter caído acidentalmente de uma arriba com cerca de 25 metros de altura, enquanto praticava fazia pesca lúdica na praia do Alfamar, no concelho de Albufeira, informou a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com a informação, alerta foi recebido cerca das 08:11, através da GNR de Albufeira e do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo sido "de imediato ativados para o local elementos do Posto da Polícia Marítima de Albufeira e do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, bem como elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Albufeira"

"À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que se tratava de um pescador, sem identificação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM", lê-se no comunicado da Marinha.

Segundo o referido, o corpo foi posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira para o Instituto de Medicina Legal de Portimão.

No local estiveram também elementos da GNR de Albufeira.