Saiba o que hoje é notícia

O Parlamento Europeu elege o novo presidente da instituição até 2024, que irá suceder ao falecido David Sassoli na segunda metade da legislatura, sendo a maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu (PPE), a grande favorita à sucessão.

Este procedimento já estava previsto e não está relacionado com a morte de David Sassoli, falecido na semana passada aos 65 anos.

A eleição do presidente do Parlamento Europeu realiza-se por escrutínio secreto, sendo que, para ser eleito, um candidato deve obter a maioria absoluta dos votos expressos válidos, ou seja, 50% mais um.

Devido à pandemia, a votação será realizada por via remota, já que alguns eurodeputados não participam presencialmente na sessão.

Foram anunciadas quatro candidaturas à presidência da assembleia europeia: da maltesa Roberta Metsola (PPE), da sueca Alice Bah Kuhnke (Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia), do polaco Kosma Zlotowski (Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus) e da espanhola Sira Rego (Grupo da Esquerda).

O anúncio oficial das candidaturas foi feito na segunda-feira (no prazo previsto) em plenário pelo vice-presidente do Parlamento Europeu (PE), Pedro Silva Pereira.

Os candidatos irão começar por fazer uma breve apresentação e depois realiza-se a primeira volta do escrutínio, cujo resultado é anunciado pelas 11:00 (hora local, menos uma em Lisboa).

De seguida, os eurodeputados vão também eleger os 14 vice-presidentes e os cinco questores, que compõem a Mesa do Parlamento Europeu, escolha que determinará a composição deste órgão nos próximos dois anos e meio, ou seja, até 2024.

Todos os cargos eleitos do Parlamento Europeu (presidente, vice-presidente, questor, presidente e vice-presidente de comissão e presidente e vice-presidente de delegação) são renovados a cada dois anos e meio.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Teatro Rivoli dá hoje início às comemorações do seu 90.º aniversário e oferece seis dias de programação especial, com dança, cinema, música e circo contemporâneo, em vários espaços culturais da cidade do Porto.

A programação arranca com a instalação "Poromechanics", de Catarina Miranda, hoje, pelas 19:30, nos Maus Hábitos, na Rua Passos Manuel. A coleção de vídeo-retratos de coreógrafos, apresentados como oráculos, em diálogo com uma escultura suspensa de uma baleia bicéfala, vai ficar patente até ao dia 23 de janeiro.

Ao longo da semana, vão ser espetáculos de música, teatro e circo, por artistas e companhias do Porto, para celebrar as nove décadas do espaço do centro da cidade.

Os 90 anos de existência do Rivoli completam-se na quinta-feira.

DESPORTO

A seleção portuguesa de andebol defronta a dos Países Baixos, no fecho do Grupo B do Euro2022, em Budapeste, num jogo em que está obrigada a vencer por dois golos, se a Islândia ajudar.

Para passar à fase principal, a disputar por dois grupos de seis, Portugal vai torcer pela vitória da Islândia frente à anfitriã Hungria, pelas 17:00 de Lisboa, e depois, a partir das 19:30, terá que vencer os Países Baixos, pelo menos por dois.

Um empate ou uma vitória da Hungria frente à ainda invicta Islândia, que lidera o grupo com quatro pontos, atira Portugal, mesmo antes de defrontar os Países Baixos, para fora da prova, apenas dois anos após ter terminado na sexta posição.

Nas duas primeiras jornadas ao agrupamento, Portugal perdeu por 28-24 com a Islândia e, depois, caiu por um golo (31-30) face à anfitriã Hungria.

A passagem à fase principal, para 12 das 24 seleções presentes no Euro2022, a decorrer até 30 de janeiro na Hungria e na Eslováquia, isenta as seleções apuradas da primeira fase de qualificação para o Mundial de 2023, na Polónia e na Suécia.

PAÍS

Os três municípios da área de influência do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS), Palmela, Sesimbra e Setúbal promovem uma vigília à porta da unidade de saúde, exigindo o reforço de meios dadas as dificuldades atuais na resposta à população.

O protesto, agendado para as 18:00, conta também com a participação das comissões de utentes do hospital e representantes sindicais.

A reclassificação do Hospital de São Bernardo, por forma a passar a ser financiado como uma unidade multidisciplinar e não como um hospital distrital, o reforço da contratação de médicos de família, enfermeiros e de outros profissionais são alguns dos objetivos desta ação.

Em setembro, o diretor clínico do CHS pediu a demissão face à "situação de rotura e agravamento" nas diferentes urgências, bem como devido a "dificuldades" noutras escalas, como a pediátrica e a cirúrgica.

Solidários com os motivos invocados no pedido de demissão do diretor clínico, 86 diretores e chefes de serviços também apresentaram o pedido de demissão no início de outubro, embora tivessem continuado todos ao serviço.

Integram o Centro Hospitalar de Setúbal o Hospital de São Bernardo e o Hospital Ortopédico do Outão.

SOCIEDADE

O diretor-geral da Agência Espacial Europeia (ESA), Josef Aschbacher, apresenta as iniciativas e os projetos em que a agência está envolvida em 2022, como o lançamento da missão de exploração de Marte ExoMars, que tem lançamento previsto para setembro.

A ExoMars - missão conjunta com a agência espacial Russa Roscosmos que tem como objetivo investigar a possibilidade de Marte já ter tido condições para suportar vida - será lançada do Cosmódromo de Baikonur e pretende colocar na superfície de Marte um veículo autónomo e uma plataforma de recolha de informação científica.

Outros projetos da ESA para este ano incluem o lançamento da missão Artemis I para a superfície da Lua - a primeira missão para a nave espacial Orion da NASA com o seu Módulo de Serviço Europeu (ESM) -, a segunda missão na Estação Espacial Internacional da astronauta da ESA, Samantha Cristoforetti; a análise da primeiras imagens a serem captadas pelo recém-lançado telescópio espacial James Webb e o acolhimento de um novo grupo de astronautas, em cujo processo de recrutamento participaram candidatos portugueses.