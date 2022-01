Economia da Venezuela cresceu 7,6% no terceiro trimestre de 2021, garante Maduro

A economia da Venezuela cresceu 7,6% no terceiro trimestre de 2021, anunciou no sábado o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Numa sessão na Assembleia Nacional, onde prestou contas sobre a sua governação em 2021, Maduro disse que a economia cresceu 7,6% no terceiro trimestre e que, globalmente, o crescimento do ano passado será superior a 4%.

"Depois de cinco anos de perseguição financeira, de bloqueio, de boicote económico e comercial, conseguimos estimular a verdadeira força económica da sociedade venezuelana, ultrapassando as circunstâncias e pondo em prática os 17 motores da agenda económica bolivariana", disse Maduro, citado pela agência Efe.

O Presidente venezuelano anunciou ainda que houve um aumento de 4,9% do consumo das famílias, considerando que representa um indicado económico "concreto da economia real" do país.

Houve ainda um aumento de 8,7% das despesas do Governo, o que significa "dinheiro a circular na economia", um crescimento de 3,1% no investimento e 4,9% das exportações, sobretudo no setor petrolífero, acrescentou.