Rússia ultrapassa os sete milhões de infectados desde o início da pandemia

A Rússia ultrapassou hoje os sete milhões de casos de covid-19 no país desde o início da pandemia, após registar 18.645 novas infeções no último dia, segundo dados publicados hoje pelo centro operacional de combate à doença.

No total, o país tem 7.012.599 casos de covid-19 desde o início da pandemia, dos quais quase 6,3 milhões recuperaram da doença.

Moscovo lidera as estatísticas diárias de novos casos e nas últimas 24 horas assinalou 1.542 novas infeções.

No último dia, 793 pessoas morreram de covid-19, o que eleva para 187.200 o número total de mortes pela doença desde o início da pandemia na Rússia, segundo dados oficiais.

A Rússia é atualmente o quarto país com mais casos de coronavírus, depois dos Estados Unidos, Índia e Brasil.

A covid-19 provocou pelo menos 4.539.397 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.