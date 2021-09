Banco de Venezuela há três dias com falhas que impedem movimentos e consultas

O Banco de Venezuela (BDV), uma das instituições bancárias estatais mais importantes do país, está há três dias com falhas na sua plataforma, segundo queixas dos clientes feitas através das redes sociais que geraram uma explicação da instituição.

As falhas de plataforma, reconhecidas mas nao explicadas pelo banco, começaram na tarde de quarta-feira, deixando milhares de utilizadores impedidos de efetuar pagamentos, transferências e levantamentos de dinheiro.

Entretanto o BDV emitiu dois comunicados explicando que "trabalha para restabelecer" a plataforma e que "a rede de escritórios não prestará serviço comercial", pedindo "desculpas pelos inconvenientes ocasionados".

"Compreendemos as implicações desta falha, por isso toda uma equipa humana está a trabalhar incansavelmente para restaurar os nossos serviços financeiros", explica uma das mensagens do banco.

Na mensagem mais recente o BDV reitera o pedido de desculpas aos clientes e afirma que sabe que os seus serviços são "vitais para a sua vida diária, por isso toda a equipa da BDV está dedicada a restaurar o funcionamento ótimo da plataforma".

Através das redes sociais vários clientes do banco queixaram-se de que ao tentar consultar as contas, a página do BDV ficava em branco e noutros casos a conta não refletia os últimos movimentos, nem o saldo atualizado, inclusive do último salário recebido, que na Venezuela é pago quinzenalmente.

"Hoje fui ao mercado popular de San Martín, Caracas, e observei muita gente que não pode comprar comida porque têm o dinheiro no Banco de Venezuela", explicava Victor Ugas através do Twitter.

Segundo a imprensa local o BDV libera o setor bancário venezuelano, concentrando, no primeiro semestre de 2021, 65,9% do ativo total do mercado.

Estatizado desde 2009, o Banco de Venezuela, concentra um importante número de reformados e beneficiários dos subsídios do Governo do Presidente Nicolás Maduro.