Governo vai decretar três dias de luto nacional entre sábado e segunda-feira

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo vai hoje decretar três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República Jorge Sampaio.

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu hoje aos 81 anos, depois de ter estado internado no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, desde 27 de agosto, com dificuldades respiratórias.

Esta decisão, segundo o primeiro-ministro, está a ser assinada em Conselho de Ministros eletrónico.