Governo francês tenta aliciar idosos a vacinarem-se

O Governo francês vai enviar títulos de transporte gratuitos para levar os idosos a vacinarem-se contra a covid-19, para tentar alcançar a vacinação de 100% dos cidadãos com mais de 75 anos.

Em França, há ainda 11% de pessoas acima dos 75 anos e 15% de pessoas acima dos 80 anos que não estão vacinadas contra a covid-19, pelo que o executivo francês decidiu enviar a estes idosos uma carta de convocatória para a vacinação, acompanhada de um título de transporte gratuito.

Apesar de o número de pessoas vacinadas estar a aumentar diariamente, especialmente devido à introdução do 'passe sanitário', o Governo francês falhou a meta de 50 milhões de vacinados até ao final do mês de agosto, conseguindo ter 48.390.209 franceses vacinados com a primeira dose.

Há quase 44 milhões de franceses completamente imunizados.

Nas últimas 24 horas, morreram em França 135 pessoas devido à covid-19 e foram detetados 19.425 novos casos.

Há atualmente 11.120 pessoas internadas nos hospitais devido à doença e 2.292 desses pacientes estão internados nas unidades de cuidados intensivos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.507.823 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,98 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.