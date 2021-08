Testes salivares e vacinação de crianças com mais de 12 anos em França

Mais de 12,6 milhões alunos regressam à escola em França na próxima semana e o ministro da Educação disse hoje que a aposta é na vacinação para as crianças como mais de 12 anos.

Com a abertura do ano escolar a decorrer no pico da quarta vaga de covid-19, o ministro da Educação francês, Jean-Michel Blanquer, disse hoje que a campanha de vacinação as crianças com mais de 12 anos vai acelerar, com a instalação de centros de vacinação temporários junto às escolas básicas, estando ainda prevista a realização de, pelo menos, 600 mil testes salivares por semana.

"Para todos os alunos do ensino básico ou secundário será feita uma proposta vacinal em centro de vacinação nas escolas ou muito perto", garantiu o governante.

Até agora, 57% dos jovens entre 12 e 17 estão vacinados, um número que o Governo quer aumentar de forma e para que o novo coronavírus seja detetado o mais cedo possível, o ministro avançou que serão feitos semanalmente pelo menos 600 mil testes.

O protocolo em França para as escolas com alunos com menos de 12 anos será enviar as turmas completas uma semana para casa se um caso de covid-19 for detetado e para os mais de 12 anos, as aulas continuam apenas para os alunos vacinados, com os não vacinados a terem de cumprir um período de quarentena.

Quanto aos professores, 78% já estão vacinados e 11% vão receber nas próximas semanas a segunda dose, perfazendo quase 90% de docentes e pessoal auxiliar vacinado.

Nas regiões ultramarinas como Martinica, Guadalupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy e em algumas regiões da Guiana, o regresso às aulas foi adiado por duas semanas devido à covid-19, já que a situação nessas regiões levou ao regresso ao confinamento e ao recolher obrigatório.

Na França continental, apesar de uma média diária de mais de 20 mil casos, o ministro afastou qualquer possibilidade de adiar o início do ano escolar.