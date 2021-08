Açores com 21 novos casos e 38 recuperações nas últimas 24 horas

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 21 novos casos de covid-19 e 38 recuperações, revela o boletim diário da Autoridade Regional de Saúde.

Na sequência das 620 análises realizadas, verifica-se que 15 dos novos casos registaram-se em São Miguel, dois na Graciosa, dois no Faial, um na Terceira e um em São Jorge.

Em São Miguel por concelhos, Ponta Delgada registou oito casos, Ribeira Grande cinco e Vila Franca do Campo dois.

O caso registado na Terceira, na freguesia da Serreta, concelho de Angra do Heroísmo, corresponde a um não residente, com rastreio devido a sintomatologia revelada.

No Faial, um dos casos registados integra a cadeia pré-existente partilhada entre as ilhas Faial e São Jorge.

O outro caso, relativo a um viajante, não residente, deu origem a uma nova cadeia de transmissão local primária.

Em São Jorge, um viajante, não residente, obteve resultado positivo no rastreio realizado, por ter apresentado sintomatologia, sendo que o caso foi registado em Velas.

Na Graciosa, um novo caso integra uma cadeia pré-existente em Santa Cruz, havendo um caso diagnosticado por autoteste, cuja origem do contacto está ainda por aferir.

Segundo a Autoridade Regional de Saúde, os Açores registaram 38 recuperações e estão internados 12 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, permanecendo um em Unidade de Cuidados Intensivos.

São 386 os casos, sendo 331 em São Miguel, 14 na Terceira, 14 na Graciosa, 11 em São Jorge, 11 no Faial e cinco em Santa Maria.

Estão ativas quatro cadeias de transmissão local primária em todo o arquipélago, sendo duas na Graciosa, uma no Faial e uma partilhada entre Faial e São Jorge, tendo já sido extintas 229, estando em vigilância ativa 860 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.564 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 7.974 pessoas.

Faleceram 41 pessoas, saíram do arquipélago 92 e 71 indivíduos apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 até 16 de agosto, foram vacinadas nos Açores 167.580 pessoas com a primeira dose (67,9%) e 152.369 com vacinação completa (64,4%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.401.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 209,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.