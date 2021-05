Partido Ecologista Os Verdes acusa Governo de "sacudir a água do capote"

Os Verdes levaram ao debate de ontem da Assembleia da República com o Primeiro Ministro o caso da preservação da Laurissilva da Madeira, em concreto da Estrada das Ginjas.

O Partido Ecologista considera haver "algum desnorte, no seio do Governo, em matéria de responsabilidades do Estado Português perante a UNESCO, relativamente aos bens classificados em território nacional".

A deputada Mariana Silva expôs a preocupação do partido, quanto ao "grave atentado ambiental que pesa sobre esta floresta indígena", no que toca à intenção do Governo Regional de asfaltar a Estrada das Ginjas, no concelho de São Vicente. A representante questionou se o Centro do Património Mundial e o Comité da UNESCO tinham sido informados desta intenção e que posição tinham tomado.

Face às reacções dos Ministérios da Cultura e do Ambiente e Acção Climática, o partido acusa o Governo de "Sacudir a água do capote" quanto à preservação da Laurissilva da Madeira, classificada Património da Humanidade, em 1999.

O Partido acabou por confrontar o Primeiro Ministro sobre a mesma matéria: "Quem no Governo responde perante a UNESCO faces aos compromissos e responsabilidades de preservação dos bens classificados? A Unesco foi informada e emitiu alguma posição? Qual? Assume aqui o compromisso de impedir este atentado ambiental?“