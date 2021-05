Quinta do Furão reverte parte das receitas para a Liga Portuguesa Contra o Cancro

Ao longo deste mês de Maio, basta fazer uma reserva de um quarto no 'site' da Quinta do Furão e automaticamente 5% da receita reverte a favor do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, sem qualquer aumento no preço.

A instituição e a unidade hoteleira dão assim mais uma vez as mãos em nome da causa oncológica com o lema '5 % de Solidariedade e 95% de Natureza'.