Crimes por condução sem carta aumentaram 21% em 2020 na Madeira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apanhou nas estradas da Madeira mais pessoas (193) sem habilitação legal para conduzir. Os dados que constam no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) evidenciam um crescimento de 21,4% deste género de crime praticado na Região, em 2020, sendo mesmo o segundo mais participado ao longo do ano passado.

As burlas (120) representam o maior aumento (53,8%) na criminalidade geral registada em 2020, na Madeira, sendo que também se evidenciam aumentos em outros tipos de violência doméstica (5,6% - 131) e nos crimes de ameaça e coacção (1,2% - 573).

Menos crimes na Madeira em ano de pandemia Criminalidade violenta e grave desce 11% na Região em 2020

Em contraciclo surgem os crimes por furto de objectos não guardados (-32,6%), existindo apenas 151 participações. A queda abrupta poderá explicar-se pelo facto das pessoas terem estado confinadas em grande parte do ano de 2020.

Houve também menos furtos em residências com arrombamento, escalamento ou chaves falsas (-23,6%), com 165 crimes associados a esta prática ilícita, o mesmo acontecendo com os furtos em edifícios comerciais (-17,8%), que representam no total 111 participações.