Polícia angolana investiga morte de jornalista angolano encontrado sem vida em casa

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Angola anunciou estar a investigar a morte do jornalista angolano Salgueiro Vicente, encontrado sem vida na sua residência na quarta-feira, referindo que o cadáver será submetido a perícia médico-legal.

Salgueiro Vicente, 35 anos, jornalista da Rádio da Ecclesia -- Emissora Católica de Angola, foi encontrado morto no interior da sua residência, em Luanda, na madrugada de quarta-feira.

Uma fonte familiar admitiu tratar-se de "morte súbita".

O cadáver do jornalista angolano encontra-se na Morgue Central de Luanda.

O SIC, que manifesta a sua consternação, afirma numa nota que o corpo "será submetido à perícia médico-legal para efeitos de determinação das reais causas da morte" do jornalista.

A classe jornalística angolana, particularmente os colegas da redação da Rádio Ecclesia, tem-se manifestado triste e chocada com a morte do profissional.

Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), proprietária da rádio católica, afirmaram-se também consternados.

Numa nota de condolências, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos manifesta-se "desolado com a morte do jornalista Salgueiro Vicente", referindo que a classe e a Rádio Ecclesia "perdem um dos seus mais promissores jornalistas, comprometido com um jornalismo isento e plural".

O conselho de governadores do Instituto de Comunicação Social da África Austral (MISA-Angola) expressou também a sua "profunda desolação" pela morte prematura do jornalista angolano.

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social angolano, Manuel Homem, disse que foi com "bastante pesar" que tomou conhecimento da morte de Salgueiro Vicente.

"Profissional da comunicação social angolana, colocado nos estúdios centrais da Rádio Ecclesia, Salgueiro Vicente deixa-nos a imagem de um repórter, redator e locutor intrépido, que soube cumprir a sua missão de informar com profissionalismo e dedicação exemplar", lê-se na mensagem de condolências do governante.