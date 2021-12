Encontrados 53 migrantes escondidos num camião na Macedónia do Norte

A polícia da Macedónia do Norte divulgou hoje que encontrou 53 migrantes escondidos e amontoados dentro de um camião, informando ainda que deteve o condutor do veículo.

Num comunicado, a polícia precisou que os migrantes -- 34 oriundos da Índia e 19 de Cuba -- foram descobertos durante uma ação de controlo de rotina efetuada na noite de segunda-feira numas portagens localizadas junto à cidade de Kumanovo (norte).

O condutor do camião, um cidadão macedónio de 39 anos, foi detido no local.

As 53 pessoas, que terão entrado ilegalmente na Macedónia do Norte através da vizinha Sérvia segundo as suspeitas da polícia, foram transferidas para um abrigo de migrantes, enquanto aguardam o processo de deportação para o território sérvio.

Trata-se do terceiro grupo de migrantes de grandes dimensões que é intercetado nas últimas três semanas na Macedónia do Norte, país que integra a designada rota migratória dos Balcãs, que também abrange a Sérvia, a Croácia e a Eslovénia.

Este pequeno país dos Balcãs foi em tempos uma rota principal para os migrantes que procuravam fugir do seu vizinho do sul, a Grécia, para países europeus mais ricos, localizados a norte.

Mas com a pandemia da doença covid-19 e os controlos mais rigorosos na fronteira com a Grécia durante o último ano, os migrantes têm procurado rotas alternativas.