Grupo de hienas mata duas pessoas no Quénia

Um grupo de hienas matou duas pessoas em 24 horas numa aldeia a cerca de 50 quilómetros a leste da capital queniana, Nairobi, anunciou hoje a polícia local.

O grupo de cerca de 20 animais atacou pela primeira vez um homem na aldeia de Kamuthi, perto da cidade de Thika, quando este regressava do trabalho numa pedreira próxima.

Um segundo homem que acompanhava a vítima conseguiu "escapar por pouco" ao ataque das hienas, segundo explicou a polícia local através da rede social Twitter.

Apenas 24 horas mais tarde, os residentes descobriram um segundo crânio ensanguentado numa quinta próxima da aldeia.

"A polícia e os serviços ambientais deslocaram-se ao local e confirmaram o incidente, tendo encontrado um crânio, ossos e roupas rasgadas e ensanguentadas", informaram as autoridades locais, acrescentando que foram encontradas pegadas de hienas no chão, nas proximidades.

As incursões de animais selvagens em áreas povoadas aumentaram nos últimos anos no Quénia, à medida que o desenvolvimento urbano reduz o seu habitat e áreas de migração.

Um leopardo foi descoberto numa casa no sudeste do Quénia no passado dia 17, depois de ter deixado o Parque Nacional de Tsavo. Os guardas do parque conseguiram capturá-lo vivo.

Em julho, um leão fugiu do Parque Nacional de Nairobi, causando pânico num bairro no sul da capital. Também foi posto a dormir por guardas-florestais do parque, para onde o transportaram de volta.